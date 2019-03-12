Бійця підозрюють в пограбуванні й хуліганстві

Екс-чемпіона UFC у легкій і напівлегкій вазі Конора Мак-Грегора заарештували в Маямі в понеділок, 11 березня.

Про це повідомляє ESPN.

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За інформацією боєць розбив телефон фаната після того, як той сфотографував його біля готелю близько 5 години ранку. Мак-Грегор висмикнув телефон з рук чоловіка, розбив його і забрав з собою. 30-річний боєць звинувачується в грабежі і хуліганстві.

Нагадаємо, Мак-Грегор залишився без суперника.

Також боєць має завітати до України.

Джерело - ESPN.