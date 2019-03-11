IAAF продовжила дискваліфікацію російських спортсменів

Російські спортсмени як і раніше будуть відсторонені від участі в міжнародних змаганнях.

Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) вирішила залишити в силі відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

Про це повідомляє BBC.

Таке рішення було прийнято на засіданні IAAF в Досі, де обговорювалося питання можливого відновлення в правах ВФЛА, відсторонення якої триває з листопада 2015 року.

Глава робочої групи IAAF по відновленню Руне Андерсен повідомив, що російська сторона не виконали два головні критерії - не були сплачені всі витрати на діяльність робочої групи, а також IAAF ще не отримала дані з бази даних московської антидопінгової лабораторії.

Нагадаємо, росіянку не допустили до чемпіонату світу в Естерсунді.

Також, російського атлета позбавили олімпійської меделі через допінг

Джерело - Чемпіон.