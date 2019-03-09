Українець переміг першого сіяного і завоював срібло Гран-прі Марракеша

Поразка узбеку Шарафуддіну Лутфіллаєву відбулося лише в додатковий час фіналу

Український дзюдоїст Артем Лесюк завоював срібло Гран-прі Марракеша у вазі до 60 кг.

Після пропуску першого раунду українець у додатковий час здобув перемогу в другому, а потім після трьох порушень суперника - і в третьому:

Потім послідувала емоційна сутичка з лідером посіву дворазовим призером чемпіонатів світу грузином Аміраном Папінашвілі. Українець набрав два порушення, але за секунду до кінця сутички провів ваза-арі та вийшов до півфіналу. Там він здобув легку перемогу, спочатку провівши ваза-арі, а потім і іппон.

У фіналі Лесюк зустрівся з узбеком Шарафуддіном Лутфіллаєвим і дозволив супернику провести ваза-арі в додатковий час:

Таким чином, Лесюк завоював свою першу медаль рівня Гран-прі в кар'єрі і вперше піднявся на п'єдестал у поточному році.

Нагадаємо, що Білодід претендує на спортивний оскар України.

Раніше Панько здобув золото Кубка Європи, Колесников — срібло.

Джерело - Чемпіон.