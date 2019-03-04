Україна стала третьою на Чемпіонаті Європи зі стрільби з лука

Українські лучники здобули два золота, три срібла та одну бронзу в турецькому Самсуні. Там відбувався чемпіонат Європи зі стрільби з лука в приміщенні.

Українська збірна посіла третє командне місце.

Золото завоювали юніори Іван Кожокар та Жанна Наумова. Срібло в активі чоловічої команди у складі Юрія Гавелка, Владислава Лисняка, Віктора Рубана. У команді юніорок Олександра Кукурузяк, Жанна Наумова та Єлизавета Сікало теж здобули срібло.

Бронзу завоювала жіноча команда у складі Анастасії Павлової, Поліни Родіонової та Лідії Січеннікової.

Нагадаємо, Ольга Ляхова стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з легкої атлетики, а Юлія Левченко здобула срібло.

Джерело - НОК.