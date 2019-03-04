Українка стала офіційним претендентом на пояс WWFC

У Києві відбувся турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC-14

2 березня, у київському Палаці спорту відбувався турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC-14.

Одним із найцікавіших боїв вечора став поєдинок між українкою Світланою Гоцик і бразилійкою Едною Олівейрою.

Українка здобула яскраву перемогу у першому раунді больовим прийомом на руку. Після перемоги, Гоцик стала офіційним претендентом на титул чемпіона світу у вазі до 52 кг.

Головною подією вечора став поєдинок між українцем Теймуром Рагімовим та ірландцем Блейном О'Дрісколлом. Ірландець здобув впевнену перемогу у 3-му раунді, задушенням ззаду.

Слід зазначити, що Блейн є спаринг партнером Конора Мак-Грегора, який нащодавно став амбасадором компанії Парі-Матч, яка в свою чергу є генеральним партнером WWFC.

Шаблій Михайло - Куделя Богдан UD (одноголосне рішення)

Жураківський Анатолій - Єсаян Арман UD

Скорняков Андрій - Хмільковскій Станіслав ТКО 1 раунд

Мисак Артем - Дзябенко Іван Submission (удушення ззаду) 1 раунд,

Гроздєв Микола - Лазаревич Едуард Submission (больовий на руку) 3 раунд

Азізов Гасан - Горобець Кирило Submission (больовий на ноги) 1 раунд

Олівейра Една - Гоцик Світлана Submission (больовий на руку) 1 раунд

Тсхапелія Паата - Одинцов Михайло ТКО (GnP, добивання) 3 раунд

Дуорте Єва - Сормова Магдалена SD (роздільне рішення суддів)

О'Дрісколл Блейн - Рагімов Теймур Submission (удушення ззаду)

Нагадаємо, Конор Мак-Грегор пообіціяв відвідати Україну в 2019 році.

Джерело - Чемпіон.