Українські синхроністки завоювали три золота на змаганнях у Парижі

Українські синхроністки завоювали чотири медалі на першому етапі Світової серії FINA у Франції.

Перше місце в довільній програмі зайняв український дует у складі Владислави і Марини Алексєєвих. Дівчата отримали за свій виступ 91,6333 бала і випередили команди Японії та Іспанії.

Анастасія Савчук і Марта Федина з результатом 90,7207 бала стали першими в технічній програмі серед дуетів, а Федина - другою у сольній програмі.

У командних змаганнях Україна була представлена ​​Мариною і Владиславою Алексєєва, Мартою Федіної, Олександрою Коваленко, Олександрою Кашубою, Яною Нарежною, Анастасією Савчук і Єлизаветою Яхно. Українська команда також завоювала золоту в даному виді змагань.

Раніше повідомлялося, що український плавець завоював срібло на етапу кубку світу з плавання. Також, Говоров став бронзовим призером Кубку світу з плавання.

Джерело - Чемпіон.