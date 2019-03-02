Українка пробилася у півфінал чемпіонату Європи

Українська легкоатлетка Ганна Плотіцина вийшла у півфінал чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні, який відбувається в Глазго.

Українка показала результат 8,15 секунди у кваліфікації в бігу на дистанції 60 м з бар'єрами. Цього не вистачило, щоб стати першою або другою у своєму забігу, але українка пройшла далі, оскільки показала найкращий результат серед тих, хто не потрапив в число цих спортсменок.

Інші представниці України на цій дистанції Наталія Ручковская і Анна Чубковцова не зуміли пробитися в півфінал, показавши 4-й і 6-й результати в своїх забігах відповідно.

Півфінал в бігу на дистанції 60 м з бар'єрами серед жінок пройде 3 березня в 13:25.

Нагадаємо, українка в останній момент знялася з чемпіонату Європи.

Також, Бех-Романчук пробилася у фінал чемпіонату Європи.

Джерело - Чемпіон.