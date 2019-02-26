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Епічна помилка редакторів Чемпіона. Заява керівника сайту. ФОТО

Напередодні на нашому сайті редактор стрічки новин допустив резонансну помилку.

Редакція Чемпіона, на чолі з керівником сайту Дмитром Копієм відреагувала на цю подію.

Epic fail, fuckup, лоханулися по повній. 

Якими ще словами можна описати таку помилку? Ян Хмара... Але друзі, так буває коли наполегливо працюєш 8 годин, коли зміна закінчується опівночі, коли голова не встигає за руками і коли використовуєш гугл перекладач.

До речі, дуже часто бачу в каментарях на різних сайтах закиди про використання перекладача. Але не можу зрозуміти, що в цьому зазорного. Ніби всі, хто пише такі закиди ідеальні знавці української, ніколи не помилялися та завжди писали диктанти на 5+.

Ніхто не ідеальний. 

Редактори перестраховуються через перекладач, перевіряють себе. Я також завжди так роблю, бо й досі в моїй українській багато помилок та російської "кальки". Але я поступово переходжу на українську. Так,через перекладач, через помилки. І не розумію, що поганого в використанні перекладача. Більше того, не розумію навіщо насміхатися над тими, хто робить помилки українською мовою і помилки взагалі. Банальне - не помиляється той хто нічого не робить, тут, більш ніж, доречне.

Редакція Чемпіона приносить вибачення за помилку!

Ми зробили висновки і продовжимо працювати, вчитися та розвиватися! Дякуємо за ваші коментарі та критичні зауваження!

Джерело - Чемпіон.

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