Хабіб розлючений показом відвертої вистави у Дагестані

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов зажадав від влади Дагестану відповісти за показ у Махачкалі вистави (Полювання на чоловіків), яку він охарактеризував як порнографію.

"Дагестан - це наша земля, і організовувати подібного роду заходи ніхто не має. Клянуся Аллахом, поки чоловіки нашого Дагестану не прокинуться і не почнуть наводити порядок, у нас становище буде тільки погіршуватися.

Будьте чоловіками, хоч хтось висловіться. Чому всі мовчать і підтакують цій порнусі в центрі міста, або Ви хочете, щоб люди вийшли на вулицю?", - заявив боєць.