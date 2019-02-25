Готовий представляти Україну на Євробаченні. Шедевральний тролінг легендарного українця. ФОТО

Зоряний український борець греко-римського стилю Жан Беленюк заявив, що готовий представляти Україну на Євробаченні-2019 в Тель-Авіві.
Про це срібний призер чемпіонату світу-2018 написав у своєму Instagram:
"Готовий представити Україну на Євробаченні.
1. Гастролей в Росії не маю.
2. Визнаю Крим українським.
3. Родичів в Криму немає, не був там з березня 2014-го.
4. Паспорт на руках один - громадянина України.
Співати не вмію, але, судячи по фіналу національного відбору, це зараз не головне", - написав Беленюк.
Раніше, Беленюк спробував потрапити до балету.
Також, Беленюк поборовся з Вірастюком.
Джерело - Чемпіон.