Вітаємо Ігора Радівілова із золотом на Чемпіонаті світу-2019

Український гімнаст Ігор Радівілов виграв золото етапу Кубка світу в австралійському Мельбурні. Українець показав кращий результат в опорному стрибку, набравши 14,949 бала.

На другому місці виступу завершив Лорі Фраска з Франції, записавши в свій актив 14,900 пункту. Бронзу змагань виборов британець Домінік Каннінгем, який показав результат 14,749 бала.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Радивилів також взяв золото Кубка світу в опорному стрибку, але на турнірі в Німеччині. Раніше українець заявив, що зробить все можливе, щоб потрапити на Олімпійські ігри в Токіо-2020.

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Джерело - Чемпіон.