Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО

25 років тому, на Олімпійських іграх в Ліллегамері, відбулася коротка програма у жіночому Фігурному катанні.

Українка Оксана Баюл виконала виконала одну з найкращих коротких програм в історії фігурного катання - Чорний лебідь (на музику П. І. Чайковського - ред.).

Перша частина, була ліричною, прикрашеною витонченою комбінацією спіралей, натомність друга частина вийшла дуже емоційною, бурхливою (Галина Змієвська весь час закликала через бортик Оксану заспокоїтися).

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У підсумку після короткої програми Баюл стала другою, на перше місце вийшла американка Керріган.

Також, у цей день, рівно 25 років тому, біатлоністка Валентина Цербе виграла перше олімпійську медаль в історії незалежної України.

Джерело - Чемпіон.