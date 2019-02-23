Гераскевич залишився у ТОП-10 загального заліку Кубка світу в скелетоні

На передостанньому етапі Кубка світу в Калгарі зі скелетону українець Владислав Гераскевич посів 12-е місце.
Гераскевич програв 1,89 секунди переможцеві етапу, яким став лідер загального заліку росіянин Олександр Третьяков.
Владислав втретє поспіль потрапив на 12-у позицію на етапах Кубка світу: до цього такий же результат він показував у швейцарському Санкт-Моріц і американському Лейк-Плесіді.
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Напередодні останнього етапу, який також відбудеться в Калгарі, українець зберігає місце в першій десятці загального заліку Кубка, маючи 792 очка. Відрив від 11-го місця складає лише 12 пунктів.
Нагадаємо, нещодавно Гераскевич став 12 на етапі Кубка світу.
Джерело - Чемпіон.