Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО

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Жеребкування Ліги Європи: ОНЛАЙН

Сьогодні 11:37 702
Динамо пройшло Олімпіакос у Лізі Європи
Вчора 23:53 4516
На уболівальників Шахтаря напали в Німеччині, є госпіталізовані
Вчора 22:27 16582 4
Айнтрахт знищив Шахтар у Лізі Європи
Вчора 21:47 1956 4
Світоліна впевнено пробилася у півфінал турніру в Дубаї
Вчора 21:03 2247 1
Україна фінішувала сьомою у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи
Вчора 19:10 1144
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 19:00 42799 1
Росія виграла одиночний мікст, Україна провалила гонку
Вчора 15:44 1042
Козлова — Бренгл: онлайн-трансляція матчу в Будапешті
Вчора 13:17 744
Ягупова перейшла у клуб жіночої НБА
Вчора 11:49 975
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5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:15 784
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 18:30 643
Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО
Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 17:03 904
Світоліна потренувалася з Монфісом у Дубаї. ВІДЕО
Світоліна потренувалася з Монфісом у Дубаї. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 16:10 1603
Ягупова в НБА: що треба знати про українку. ВІДЕО
Ягупова в НБА: що треба знати про українку. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 15:02 832
Бий бля...Рятівний гол Динамо в Греції очима вболівальників. ВІДЕО
Бий бля...Рятівний гол Динамо в Греції очима вболівальників. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 12:17 3029
У США шайба ледь не вбила коментатора. ВІДЕО
У США шайба ледь не вбила коментатора. ВІДЕО Максим Буйдин
20.02.2019 19:33 1328
Фото дня. Зеленський в червоноармійській формі проводить захід Шахтаря
Фото дня. Зеленський в червоноармійській формі проводить захід Шахтаря Максим Буйдин
20.02.2019 18:41 2875 2
Я красива: дружина Морозюка розірвала Мережу черговим постом. ФОТО
Я красива: дружина Морозюка розірвала Мережу черговим постом. ФОТО Максим Буйдин
20.02.2019 18:14 2065 5
Українська баскетболістка взяла участь у легендарному челленджі. ВІДЕО
Українська баскетболістка взяла участь у легендарному челленджі. ВІДЕО Максим Буйдин
20.02.2019 17:07 1015
Світ тісний: капітан корабля, на якому побувала Світоліна, знає бабусю чемпіонки. ФОТО
Світ тісний: капітан корабля, на якому побувала Світоліна, знає бабусю чемпіонки. ФОТО Максим Буйдин
20.02.2019 16:04 1786 2
Мілевський дотепно потролив Срну: Запитайте скільки разів він перемагав у Києві
Мілевський дотепно потролив Срну: Запитайте скільки разів він перемагав у Києві Андрій Твердохліб
20.02.2019 09:41 2023
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону Максим Буйдин
19.02.2019 18:08 852
Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО
Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО Максим Буйдин
19.02.2019 17:31 939
Сайт Динамо зганьбився новиною про презентацію Соля. ФОТО
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19.02.2019 16:36 3714 4
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Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО

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Буквально через тиждень настане весна, а разом з нею прийде тепло і потреба у меншій кількості одягу. Чемпіон зібрав десять українських спортсменок, які своїм ідеальним пресом мотивують вас на похід в спортзал!

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук

 

Тенісистка Леся Цуренко

 

Каратистка Анжеліка Терлюга

 

Легкоатлетка Ірина Геращенко

 

Дзюдоїстка Дарина Білодід

 

Тенісистка Еліна Світоліна

 

Легкоатлетка Ольга Саладуха

 

Тріатлоністка Юлія Єлістратова

 

Колишня художня гімнастка Ганна Різатдінова

 

Легкоатлетка Юлія Левченко

Нагадаємо, Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО

Також, Харлан у звабливій сукні нагадала про День святого Валентина. ФОТО

Джерело - Чемпіон.

#Ольга Саладуха, #Юлія Єлістратова, #Анжеліка Терлюга, #Дарина Білодід, #Леся Цуренко, #Еліна Світоліна, #Анна Різатдінова, #Марина Бех, #Ірина Геращенко, #Юлія Левченко, #дівчата в спорті
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