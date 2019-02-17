Легендарний австрієць переміг у слаломі на чемпіонаті світу-2019

Австрієць став семиразовим чемпіоном світу.
Про це повідомляє xsport.ua
Австрійський гірськолижник Марсель Гіршер став переможцем в слаломі на чемпіонаті світу-2019 в шведському Оре.
За підсумками двох спроб 29-річний гірськолижник показав час 2:05.86, випередивши двох інших представників Австрії Міхаеля Матта і Марко Шварца, які стали другим і третьому відповідно.
Ця медаль стала вже сьомою золотою для Гіршера на чемпіонатах світу. Також він є дворазовим олімпійським чемпіоном.
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Джерело - xsport.ua.