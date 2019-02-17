Українці здобули сім медалей на чемпіонаті ABAF у приміщенні

На чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) у приміщенні українці виграли сім медалей – чотири золоті і три срібні. Змагання 16 лютого приймав Стамбул.

Про це повідомляє федерація легкої атлетики України.

Українки не мали собі рівних у секторі для горизонтальних стрибків. Марина Бех-Романчук уже першою спробою на 6,49 метра могла б оформити перемогу зі стрибків у довжину. Проте це був далеко не найкращий її стрибок. У третій спробі Бех-Романчук приземлилася на позначці 6,70 метрів, а у заключній, шостій, - на 6,76 метра.

Анна Красуцька виграла змагання з потрійного стрибка з результатом 13,77 метрів.

Євген Гуцол став чемпіоном ABAF з бігу на 800 метрів (1.48,52 хв), а Олег Мирончук завершив цю дистанцію п’ятим (1.49,76 хв).

Золоту крапку у виступах українців поставила жіноча естафетна команда 4х400 метрів. Катерина Климюк, яка бігла на першому етапі, захопила лідерство і надалі наші спортсменки – Тетяна Мельник, Анастасія Бризгіна й Анна Рижикова – його лише нарощували. У результаті, українська четвірка перемогла з часом 3.33,76 хв, що майже дев’ять секунд швидше, ніж у команди Румунії.

Яна Качур у фіналі з бігу на 60 метрів стала другою з часом 7,35 с.

Ганна Чубковцова на старті 60-метрівки з бар’єрами програвала суперницям, проте на другій половині дистанції зуміла надолужити втрачене і на фініші була другою (8,24 с). Наталія Ручківська посіла п’яте місце (8,36 с).

Другим був і Віталій Бутрим на дистанції 400 метрів (47,09 с).

Юлія Чумаченко з результатом 1,88 метра стала четвертою зі стрибків у висоту серед жінок. У змаганнях серед чоловіків Андрій Ковальов посів п’яте місце (2,16 м), а Вадим Кравчук не впорався зі стартовими для нього 2,10 метрами.

Павло Безніс завершив змагання з потрійного стрибка шостим (15,95 м). Шостим був і Віктор Самолюк зі штовхання ядра (18,79 м); Ігор Мусієнко посів восьме місце (18,34 м).

Джерело - uaf.org.ua.