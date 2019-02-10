Об'єднаний чемпіонат світу з велоспорту відбудеться 2023 року

Перший в історії об'єднаний чемпіонат світу з велоспорту 2023-го року відбудеться в шотландському Глазго.

Про це повідомляє Sport.ua.

Майбутній турнір об'єднає 13 чемпіонатів світу UCI з таких дисциплін, як шосе, трек, велокрос, маунтбайк і BMX, а також серед паралімпійців. З 2023-го року об'єднана світова першість проводитиметься кожні чотири роки в передолімпійський сезон.

В даний час UCI проводить щорічні чемпіонати світу в кожній з дисциплін в різних містах світу.

Нагадаємо, Басова здобула бронзу на Кубкові світу. 90-річного велосипедиста позбавили світового рекорду через допінг

Джерело - Sport.ua.