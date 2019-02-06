Уболівальницю вбили бейсбольним м'ячем на матчі МLB

На матчі MLB між Лос-Анджелес Доджерс і Сан-Дієго Падрес сталася трагедія.

Про це повідомляє Daily Mail.

79-річна прихильниця Доджерс Лінда Голдблум, яка відправилася на матч в день свого народження, постраждала від удару бейсбольним м'ячем, який прилетів жінці в голову з майданчика після удару битою гравця гостей.

У лікарні Лінде зробили екстрену операцію на мозку, три дні вона перебувала без свідомості та була підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Нічого не допомогло - Голдблум померла, не приходячи до тями.

Нагадаємо, що в Бразилії жорстоко вбили футболіста.

Раніше у США вбили чемпіонку Європи з гольфу прямо на полі.

Джерело - isport.ua.