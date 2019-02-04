Російського атлета позбавили олімпійської меделі через допінг

Мій профіль

Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня

Сьогодні 13:01 991
У затонулому літаку Сали знайшли тіло
Сьогодні 14:41 733
Стуй здобула золото на змаганнях у Франції
Сьогодні 12:30 604
Ястремська випередила Світоліну в чемпіонській гонці
Сьогодні 10:51 1458
Стаховський залишається у другій сотні світового рейтингу
Сьогодні 08:31 331
Ястремська оновила особистий рекорд у світовому рейтингу
Сьогодні 08:06 896
Нью Інгленд Петріотс вшосте виграли Супербоул
Сьогодні 05:26 594
Супербоул-2019: чим вражатиме найдорожча спортивна подія року
Вчора 20:40 717
Ястремська переписала історію українського тенісу двома рекордами
Вчора 16:00 3109
Ломаченко привітав російського боксера з перемогою. ФОТО
Вчора 15:07 2631
Навколо спорту
Блоги
Легендарний радянський і український форвард святкує 55-річчя. ВІДЕО
Легендарний радянський і український форвард святкує 55-річчя. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 16:41 1227
Як Нью-Інгленд Супербоул вигравав. ВІДЕО
Як Нью-Інгленд Супербоул вигравав. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 16:26 340
Тренерські поради та фізо від Сергія Нагорняка. ВІДЕО
Тренерські поради та фізо від Сергія Нагорняка. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 15:08 309
Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня
Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня Валерій Ручка
Сьогодні 13:01 991
Світоліна та Цуренко привітали Ястремську з перемогою на турнірі в Хуахіні. ФОТО
Світоліна та Цуренко привітали Ястремську з перемогою на турнірі в Хуахіні. ФОТО Валерій Ручка
Сьогодні 11:54 858 1
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО Валерій Ручка
02.02.2019 20:36 1480
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО Валерій Ручка
02.02.2019 18:55 858
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО Валерій Ручка
02.02.2019 18:45 774
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО Валерій Ручка
02.02.2019 18:00 905
Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО Валерій Ручка
02.02.2019 14:00 1043
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:30 Теніс Стаховський програв у фіналі кваліфікації на турнірі в Софії 238
17:10 Легка атлетика Російського атлета позбавили олімпійської меделі через допінг 277
16:50 Футбол З'явилися фото уламків літака на якому летів форвард Кардіффа. ФОТО 388
16:41 Блог Легендарний радянський і український форвард святкує 55-річчя. ВІДЕО 1227
16:40 Бокс Оглядач Forbes: Кличко хоче помститися Джошуа та Ф'юрі 713
16:26 Блог Як Нью-Інгленд Супербоул вигравав. ВІДЕО 340
16:25 Гандбол Екс-гравець національної збірної Сербії наклав на себе руки 297
16:10 Футбол Лідер ПСЖ організує масову вечірку 458 1
15:50 Футбол Вернидуб відмовився від двох нігерійських гравців 898
15:30 Бокс Вайт: Забудьте про бій з Джошуа 1360
15:10 Футбол Мбаппе: Важко грати без Неймара 603
15:08 Блог Тренерські поради та фізо від Сергія Нагорняка. ВІДЕО 309
14:50 Футбол Шахтар без проблем розібрався із болгарським середняком. ВІДЕО 411
14:41 Футбол У затонулому літаку Сали знайшли тіло 733
14:30 Біатлон Логінов підтвердив наявність в Росії державної системи допінгу 655
14:10 Футбол Соларі: Реал буде боротися за всі трофеї, завжди і до кінця 526
13:50 Футбол Рух може підписати досвідченого бразильця 961
13:27 Футбол Ліверпуль націлений виграти Лігу чемпіонів 609
13:11 Футбол Батько Сали: Я не можу в це повірити 615
13:01 Блог Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня 991
12:51 Футбол Торонто розгромив Кліпперс, Нью-Йорк програв Мемфісу. Результати та відеоогляд матчів НБА 426
12:30 Легка атлетика Стуй здобула золото на змаганнях у Франції 604
12:13 Футбол Шахтар знищив Ботев у контрольному матчі 769
11:57 ММА Нурмагомедов готовий потиснути руку Мак-Грегору 341
11:54 Блог Світоліна та Цуренко привітали Ястремську з перемогою на турнірі в Хуахіні. ФОТО 858 1

Російського атлета позбавили олімпійської меделі через допінг

Сьогодні 17:10 277 0
Російського атлета позбавили олімпійської меделі через допінг

Російський легкоатлет Іван Ухов, що спеціалізується в стрибках у висоту, дискваліфікований на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляється в прес-релізі Спортивного арбітражного суду (CAS).

Ухов дискваліфікований на підставі даних доповіді Річарда Макларена, який проводив розслідування допінгу в російському спорті за дорученням Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА). Звинувачення підтвердив антикорупційний легкоатлетичний орган Athletics Integrity Unit (AIU), який окремо розглядав справи 12 російських легкоатлетів, звинувачених в порушенні антидопінгових правил під час Олімпіади-2012 в Лондоні та чемпіонату світу 2013 року в Москві.

Дискваліфікація Ухова відраховується з 1 лютого 2019 року. Всі його результати, показані з 16 липня 2012 року по 31 грудня 2015 року, анульовано. Це означає, що Ухов позбавлений звання олімпійського чемпіона Ігор-2012 в Лондоні, які проходили з 27 липня по 12 серпня 2012 року. Також в цей період Ухов став срібним призером чемпіонату світу-2014 в приміщенні та бронзовим призером чемпіонату Європи-2014.

Золото Ігор-2012 перейде американському спортсменові Еріку Кінарду, який показав в Лондоні другий результат.

Нагадаємо, 13-річна російська фігуристка порекомендувала пити багато допінгу. А російський біатлоніст Логінов відмовився відповідати на запитання журналіста про допінг.

Джерело - championat.com.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()