Російського атлета позбавили олімпійської меделі через допінг

Російський легкоатлет Іван Ухов, що спеціалізується в стрибках у висоту, дискваліфікований на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляється в прес-релізі Спортивного арбітражного суду (CAS).

Ухов дискваліфікований на підставі даних доповіді Річарда Макларена, який проводив розслідування допінгу в російському спорті за дорученням Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА). Звинувачення підтвердив антикорупційний легкоатлетичний орган Athletics Integrity Unit (AIU), який окремо розглядав справи 12 російських легкоатлетів, звинувачених в порушенні антидопінгових правил під час Олімпіади-2012 в Лондоні та чемпіонату світу 2013 року в Москві.

Дискваліфікація Ухова відраховується з 1 лютого 2019 року. Всі його результати, показані з 16 липня 2012 року по 31 грудня 2015 року, анульовано. Це означає, що Ухов позбавлений звання олімпійського чемпіона Ігор-2012 в Лондоні, які проходили з 27 липня по 12 серпня 2012 року. Також в цей період Ухов став срібним призером чемпіонату світу-2014 в приміщенні та бронзовим призером чемпіонату Європи-2014.

Золото Ігор-2012 перейде американському спортсменові Еріку Кінарду, який показав в Лондоні другий результат.

Нагадаємо, 13-річна російська фігуристка порекомендувала пити багато допінгу. А російський біатлоніст Логінов відмовився відповідати на запитання журналіста про допінг.

Джерело - championat.com.