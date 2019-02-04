Світовий рекорд українських стрільців не буде визнаний

Невизнаний український рекорд вище світового.

Про це у своєму інтерв'ю розповів Олег Омельчук для xsport.ua.

"Дійсно, це новий світовий рекорд. Однак міжнародна федерація його не зафіксує і офіційно не присвоїть, оскільки рекорди фіксують лише на офіційних світових і європейських турнірах. Але в українську книгу рекордів наш результат записали і ми отримали унікальне явище, коли український рекорд вище світового. Хоча попередній рекорд також належить нам", - розповів Олег Омельчук.

Українські стрільці Олена Костевич і Олег Омельчук, встановили світовий рекорд у стрільбі на дистанції 10 метрів в міксті, набравши божевільні 448,3 очка, однак міжнародна федерація кульової стрільби його не визнає.

Нагадаємо, у скіті Мільчев вийшов у півфінал.

Раніше повідомлялося, Коростильов та Бондарук не змогли вийти в фінал.

Джерело - xsport.ua.