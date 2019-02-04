Мій профіль

Super Bowl LIII: LA Rams - New England. Онлайн-трансляція

Сьогодні 01:35 604 1
Супербоул-2019: чим вражатиме найдорожча спортивна подія року
Вчора 20:40 392
Ястремська переписала історію українського тенісу двома рекордами
Вчора 16:00 2618
Ломаченко привітав російського боксера з перемогою. ФОТО
Вчора 15:07 2132
Ястремська присвятила перемогу мамі. ВІДЕО
Вчора 14:54 2346
Ястремська тріумфувала у валідольному фіналі в Таїланді
Вчора 14:33 2684
Бех здобула золото в персьюті
Вчора 14:03 1087
Ястремська - Томлянович: переможець визначиться в третьому сеті
Вчора 13:22 1101
Дема зіграє у фіналі турніру в Анталії
Вчора 13:03 875
Ястремська в першому сеті знищила Томлянович
Вчора 12:45 796
Навколо спорту
Блоги
Найжахливіше фото дня. Гравцю Редінга наступили на обличчя бутсою. 18+
Найжахливіше фото дня. Гравцю Редінга наступили на обличчя бутсою. 18+ Валерій Ручка
Вчора 17:00 1595
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО Валерій Ручка
02.02.2019 20:36 1430
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО Валерій Ручка
02.02.2019 18:55 817
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО Валерій Ручка
02.02.2019 18:45 729
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО Валерій Ручка
02.02.2019 18:00 882
Новини
Стрічка Популярні Коментують
01:35 Блог Super Bowl LIII: LA Rams - New England. Онлайн-трансляція 604 1
01:00 Стрільба Світовий рекорд українських стрільців не буде визнаний 474
3 Лютого 2019
23:25 Футбол Зоря повернулася зі збору 444
23:10 Блог Гармата українського футболу. Олександру Алієву - 34. ВІДЕО 681
23:00 Блог Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО 1283
23:00 Баскетбол Торонто - Кліпперс: онлайн-трансляція матчу НБА 507
22:53 Футбол Ювентус не полишає спроб повернути Погба 318
22:41 Футбол Стали відомі суперники Олімпіка на другому зборі 262
22:19 Футбол Гвардіола: Агуеро народився з гольовим чуттям, з ним і помре 458
21:44 Футбол Тухель не дуже задоволений транфером ПСЖ 328
21:15 Футбол Енріке покине ПСЖ 461
20:40 Блог Супербоул-2019: чим вражатиме найдорожча спортивна подія року 392
20:31 Футбол Фонсека: Хлопці три дні тому провели досить складний поєдинок 607
20:14 Дзюдо Хачатрян та Скора виграли срібло Кубка Європи з дзюдо 427
19:57 Футбол Хацкевич: Робота над помилками - це позитивний момент 1391
19:30 Футбол Вихованець Динамо продовжить кар'єру в Ізраїлі 1318
19:09 Біатлон Бех виступить на етапі Кубка світу в Гольменколлені 2892
19:00 Блог Найкращий гравець двох дотиків - Ярмоленко феєрично працює з м'ячем. ВІДЕО 3129
18:35 Футбол Шахтар поступився сербському Партизану 826
18:17 Теніс Стаховський здобув перемогу у першому колі кваліфікації 1200
17:59 Бокс WBC планує ввести додаткове зважування 572
17:45 Футбол Прийма може продовжити кар'єру в Білорусі 604
17:15 Теніс Дема виграла турнір ITF 1346
17:00 Блог Найжахливіше фото дня. Гравцю Редінга наступили на обличчя бутсою. 18+ 1595
16:50 Футбол Циганков - найкращий футболіст України 1221

Світовий рекорд українських стрільців не буде визнаний

Сьогодні 01:00 474 0
Світовий рекорд українських стрільців не буде визнаний

Невизнаний український рекорд вище світового.

Про це у своєму інтерв'ю розповів Олег Омельчук для xsport.ua.

"Дійсно, це новий світовий рекорд. Однак міжнародна федерація його не зафіксує і офіційно не присвоїть, оскільки рекорди фіксують лише на офіційних світових і європейських турнірах. Але в українську книгу рекордів наш результат записали і ми отримали унікальне явище, коли український рекорд вище світового. Хоча попередній рекорд також належить нам", - розповів Олег Омельчук.

Українські стрільці Олена Костевич і Олег Омельчук, встановили світовий рекорд у стрільбі на дистанції 10 метрів в міксті, набравши божевільні 448,3 очка, однак міжнародна федерація кульової стрільби його не визнає.

Нагадаємо, у скіті Мільчев вийшов у півфінал.

Раніше повідомлялося, Коростильов та Бондарук не змогли вийти в фінал.

 

Джерело - xsport.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()