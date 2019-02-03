Хачатрян та Скора виграли срібло Кубка Європи з дзюдо

Українські дзюдоїсти виграли срібло в Кубку Європи.
Про це сообщает tribuna.com
Українські дзюдоїсти виграли дві срібні медалі в перший день Кубка Європи.
У Софії Марія Скора в категорії до 57 кг вперше в кар'єрі зайняла місце на п'єдесталі турнірів такого рівня.
Геворг Хачатрян виступав в Одівелаш (Португалія) і в категорії до 66 кг теж став другим.
Раніше Черняк і Ядов завоювали срібні медалі на Гран-прі з дзюдо в Тель-Авіві.
Нагадаємо, Білодід очолила світовий рейтинг.
Ранее повідомлялося, Українець Хаммо здобув золото Гран-прі в Нідерландах.
Джерело - Трібуна.