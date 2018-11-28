Мак-Грегора позбавили водійських прав на півроку за перевищення швидкості

Екс-чемпіон UFC, Конор Мак-Грегор був пійманий і покараний за перевищення швидкості.

Про це повідомляє fightnews.info з посиланням на Mirror.

Як повідомляє видання, колишнього чемпіона UFC у двох дивізіонах Конора МакГрегора позбавили водійських прав на шість місяців за перевищення швидкості на 54 км/ч. Це сталося в графстві Кілдер, де ірландський боєць рухався зі швидкістю 154 км/год.

Також боєць отримав штраф у розмірі тисячі євро. Конор сприйняв рішення суду з посмішкою і явно не засмутився тим, що сталося, після чого поспілкувався з фанатами на вулиці і пішов в невідомому напрямку.

До речі, інцидент з перевищенням швидкості стався неподалік від будинку МакГрегора, а отже ірландець повинен був знати, який швидкісний режим встановлений для цієї ділянки траси.

Нагадаємо, Мак-Грегор висміяв Мейвезера.

Також, Мак-Грегор поділився враженнями від бою з Нурмагомедовим.

Джерело - fightnews.info.