Виховання по-російські: тренер вдарив учня ногою в голову за помилку під час тренування. ВІДЕО

У Росії дитячий тренер із боротьби вдарив 9-річного хлопчика ногою у голову за помилку під час тренування.

Про це повідомляє Еспресо, з посиланням на 360ТВ.

Тренер секції боротьби кудо в Наро-Фомінську, що під Москвою, Іван Кирилко таким чином покарав хлопчика за помилку - після спарингу на тренуванні він пішов не в той кут татамі.

Інцидент стався у березні, проте розголосу набув лише зараз. Батьки хлопчика не зверталися в правоохоронні органи. Сім'я потерпілого хотіла домогтися лише звільнення Кирилко і відсторонення його від роботи з дітьми. Пізніше про інцидент все ж було заявлено в поліцію, Кирилко був затриманий.

Нагадаємо, росіянин отримав 14 років в'язниці за замах на гравців Боруссії Дортмунд.

Також, Усик зобов'язаний битися з росіянином Лебедєвим.

Джерело - espreso.tv.