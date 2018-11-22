Збірна України успішно виступила на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима

Українська збірна "взяла" фінали в двох вагових категоріях на п'ятому Кубку світу з каратеКіокушинкайкан ІКО Мацушима.

У Шанхаї 17-18 листопада відбувся один з найбільш значущих світових турнірів - П'ятий Кубок світу з Карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима.

Продемонструвати свою майстерність приїхали збірні США, Канади, Бразилії, Австралії, ПАР - кращі представники в цьому виді спорту в цілому з 22 країн.

Команду України на чолі з Шиханом, Сергієм Лук'янчиковим, президентом Української Асоціації каратеКіокушинкайкан і тренером збірної, представляли сім спортсменів і троє суддів.

Серйозна підготовка збірної до світового турніру почалася півроку тому, завершальні тренувальні збори пройшли з 9 по 13 листопада в Києві, перед вильотом до Китаю.

Фінальні поєдинки в двох вагових категоріях "взяли" українські каратисти.

Переможцями в категорії до 80 кг стали Сергій Доронін та Максим Максимов, що повторили свій успіх на Чемпіонаті Європи 2017 року.

У категорії до 70 кг золото та срібло також у наших спортсменів - Анатолія Томарова і Дениса Максимова.

Серед юніорів (14-15 років) друге місце почесного п'єдесталу посів Олексій Красильников, Микита Остапець на третьому.

Ксенія Селенок поступилася в другому колі чемпіонці світу, китаянці, у ваговій категорії до 55 кг.

Як прокоментував тренер збірної, Сергій Лукьянчиков, Кубок Світу проводиться раз на чотири роки, тим більш значущі та вагоміші досягнення спортсменів, які, незважаючи на серйозних, досвідчених суперників, переможно виступили, продемонстрували волю, силу, майстерність і традиційно привезли в Україну цілий комплект золотих і срібних нагород.

"Вітаю хлопців, вітаю всю команду з участю і перемогою на чемпіонаті такого рівня, я переконаний, що попереду ще багато спортивних тріумфів. Хочу подякувати за фінансування, підтримку та допомогу в організації поїздки генеральному спонсору і партнеру української команди, національному інтернет-порталу UKR.NET", - зазначив Президент Української Асоціації карате Кіокушинкайкан, Сергій Лукьянчиков.

Нагадаємо, що в квітні 2018 року в Києві успішно пройшов відкритий Кубок Мацушима по карате Кіокушинкайкан.