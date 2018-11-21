Верняєв: Хочу виграти олімпійську медаль у командній першості

Лідер збірної України зі спортивної гімнастики Олег Вреняєв розповів про свою мету на Олімпіаді-2020.

Про це повідомляє Xsport.

"Мета у нас одна - зібрати таку команду, яка зможе боротися за медалі на Олімпійських іграх. Для цього нам потрібно чотири сильних багатоборця. На даний момент це я, Петя Пахнюк, Влад Грико і Женя Юденков, який зараз відновлюється після травми. Ще у нас є дуже хороший, перспективний гімнаст, Назар Чепурний, який "зайде" у дорослу програму якраз в рік Олімпіади", - розповів Верняєв.

За його словами, українці у такому складі здатні боротися за олімпійську медаль.

"Я вважаю, що ця п’ятірка багатоборців, якщо в повному здоровому стані, легко може боротися за командну медаль на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх. У нас є всі шанси, головне - працювати. Я хочу виграти командний олімпійську медаль", - сказав Верняєв.

Нагадаємо, Олег Верняєв травмувався на змаганнях у Швейцарії.

Раніше, Верняєв та Пахнюк здобули три медалі на етапі Кубка світу.

Джерело - Xsport.