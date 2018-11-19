Олімпійський чемпіон з керлінгу влаштував п'яний бешкет під час змагань

Команду олімпійського чемпіона Сочі-2014 з керлінгу Раяна Фрая зняли з турніру Red Deer Curling Classic за гру в нетверезому стані.

Про це повідомляє Red Deer Advocate.

Команду в складі Джеймі Коу, Раяна Фрая, Кріса Шилле і Діджея Кідбі зняли з турніру під час третього матчу. Після того, як спортсмени покинули арену, вони влаштували погром у роздягальні.

"Вони вийшли на майданчик як чіп п'яні: ламали щитки, лаялися і взагалі поводилися неадекватно. Ніхто не хотів дивитися і слухати все це, тому наше терпіння луснуло", — розповів менеджер змагання Уейд Тербер.

Нагадаємо, у Росії впіймали гравця на керуванні авто під дією наркотиків.

А нападника французького клубу арештували за нічні перегони з поліцією.

Джерело - Red Deer Advocate.