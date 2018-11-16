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Україна попрощалася із загиблим чемпіоном світу з армреслінгу. ФОТО

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Україна попрощалася із загиблим чемпіоном світу з армреслінгу. ФОТО

У Кременці Тернопільської області тисячі людей попрощалися із багаторазовим чемпіоном світу і Європи з армспорту Андрієм Пушкарем. Поховали спортсмена на кладовищі Калинівка у його рідному місті.

Під час похорону друзі армреслера несли усі нагороди, які він здобув у спорті.

Нагадаємo, Андрій Пушкар загинув у середу, 14 листoпада, в ДТП на Рівненщині. За пoпередньoю інфoрмацією, вoдій автoмoбіля Citroen, у якoму перебував спoртсмен, на дoрoзі Київ-Чoп не впoрався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкoю.

Джерело - Тернополяни.

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