Організатори турніру в Польщі підготували зворушливий кліп пам'яті загиблого українця Пушкара. ВІДЕО

На автодорозі Київ-Чоп сталася ДТП за участю чемпіона світу та Європи з армрестлінгу Андрія Пушкаря і армрестлера Олега Жохи. Андрій Пушкар загинув на місці ДТП, Олег Жох перебуває в реанімації.

Спортсмени готувалися до одного з найпрестижніших турнірів світового календаря Вендетта, котрий відбуватиметься 17-18 листопада у польській Румії.

Організатори турніру підготували в пам'ять про Пушкара зворушливий відеокліп.

Нагадаємо, у Перу зірвався у прірву автобус з дитячою футбольною командою.

Раніше, два гравця Арсеналу потрапили у ДТП під Києвом.

Джерело - Чемпіон.