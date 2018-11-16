Музичук — Лагно: пряма онлайн-трансляція півфіналу Чемпіонату світу

Українка Марія Музичук зіграє другу партію 1/2 фіналу жіночого Чемпіонату світу з шахів. Суперницею Музичук стане росіянка Катерина Лагно.
Відеотрансляцію півфінальних матчів можна переглянути на нашому сайті. Початок трансляції о 12:00.
Трансляція буде доступна перед стартом поєдинку.
Жіночий чемпіонат світу
1/2 фіналу
Ханти-Мансійськ, Росія
Марія Музичук — Катерина Лагно
Рахунок матчу: 0,5:0,5
Нагадаємо, напередодні Музичук розписала мирову з Лагно.
Сестра Анни Марія покинула турнір на стадії чвертьфіналу.
Джерело - Чемпіон.