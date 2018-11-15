Медики розповіли про стан армерстлера, який вижив у жахливій ДТП

Медики розповіли, у якому стані перебуває український армрестлер Олег Жох, який вижив у жахливому ДТП.

Про це повідомляє Радіо Трек.

Жох перебуває у Рівненській міській центральній лікарні. Спортсмен насправді не перебуває в комі, як повідомлялося раніше.

"Його стан стабільно важкий. Але він буде жити. Це якісь сторонні люди здійняли в Інтернеті ще вчора цей "кіпіш" про переїзд у Київ та закордонних медиків. Він у палаті інтенсивної терапії нейрохірургічного відділення, отримує адекватне лікування", - розповів виконувач обов’язків головного лікаря Рівненської міської центральної лікарні Ігор Дундюк.

14 листопада на Рівненщині в ДТП загинув Андрій Пушкар – український чемпіон світу з армрестлінгу. В аварії постраждав і армрестлер Олег Жох, якого забрали до лікарні. Батько Олега – 50-річний Сергій Жох теж загинув у автокатастрофі.

Нагадаємо, 14 листопада український чемпіон світу та Європи з армрестлингу Андрій Пушкар загинув у ДТП.

Раніше, повідомлялося, що Олег Жох внаслідок ДТП впав у кому.

Джерело - Радіо Трек.