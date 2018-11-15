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Медики розповіли про стан армерстлера, який вижив у жахливій ДТП

Сьогодні 18:25 802 0
Медики розповіли про стан армерстлера, який вижив у жахливій ДТП

Медики розповіли, у якому стані перебуває український армрестлер Олег Жох, який вижив у жахливому ДТП. 

Про це повідомляє Радіо Трек. 

Жох перебуває у Рівненській міській центральній лікарні. Спортсмен насправді не перебуває в комі, як повідомлялося раніше. 

"Його стан стабільно важкий. Але він буде жити. Це якісь сторонні люди здійняли в Інтернеті ще вчора цей "кіпіш" про переїзд у Київ та закордонних медиків. Він у палаті інтенсивної терапії нейрохірургічного відділення, отримує адекватне лікування", - розповів виконувач обов’язків головного лікаря Рівненської міської центральної лікарні Ігор Дундюк.

14 листопада на Рівненщині в ДТП загинув Андрій Пушкар – український чемпіон світу з армрестлінгу. В аварії постраждав і армрестлер Олег Жох, якого забрали до лікарні. Батько Олега – 50-річний Сергій Жох теж загинув у автокатастрофі.

Нагадаємо, 14 листопада український чемпіон світу та Європи з армрестлингу Андрій Пушкар загинув у ДТП

Раніше, повідомлялося, що Олег Жох внаслідок ДТП впав у кому

Джерело - Радіо Трек.

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