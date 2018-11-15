Музичук зіграє з Лагно, Костенюк з Веньцзюнь: пряма онлайн-трансляція півфінальних ігор

Сьогодні, 15 листопада, відбудуться перші партії півфінальних матчів жіночого чемпіонату світу з шахів. Українка Марія Музичук зустрінеться з росіянкою Катериною Лагно. Росіянка Олександра Костенюк зіграє з китаянкою Цзюй Веньцзюнь.

Другі партії відбудуться 16 листопада. Якщо за підсумками двох партій буде нічийний рахунок, 17 листопада проведуть тай-брейк.

До вашої уваги пряма трансляція матчів.

Жіночий чемпіонат світу, 1/4 фіналу

Ханти-Мансійськ, Росія

Перша партія

Марія Музичук - Катерина Лагно

Олександра Костенюк — Цзюй Веньцзюнь

Нагадаємо, Марія Музичук напередодні виборола путівку у півфінал.

Натомість Анна поступилася своїй суперниці з Росії.

Джерело - Чемпіон.