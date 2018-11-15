Музичук зіграє з Лагно, Костенюк з Веньцзюнь: пряма онлайн-трансляція півфінальних ігор

Сьогодні, 15 листопада, відбудуться перші партії півфінальних матчів жіночого чемпіонату світу з шахів. Українка Марія Музичук зустрінеться з росіянкою Катериною Лагно. Росіянка Олександра Костенюк зіграє з китаянкою Цзюй Веньцзюнь.
Другі партії відбудуться 16 листопада. Якщо за підсумками двох партій буде нічийний рахунок, 17 листопада проведуть тай-брейк.
До вашої уваги пряма трансляція матчів.
Жіночий чемпіонат світу, 1/4 фіналу
Ханти-Мансійськ, Росія
Перша партія
Марія Музичук - Катерина Лагно
Олександра Костенюк — Цзюй Веньцзюнь
Нагадаємо, Марія Музичук напередодні виборола путівку у півфінал.
Натомість Анна поступилася своїй суперниці з Росії.
Джерело - Чемпіон.