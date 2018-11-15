Волейбольний клуб Барком-кажани залишив розіграш Кубка ЄКВ

Чемпіон України програв в Швейцарії Лозанні і вилетів з Кубка Європейської конфедерації волейболу.
У першому матчі Барком-Кажани виграли з рахунком 3:2.
Львів'яни залишили Кубок ЄКВ на стадії 1/32 фіналу. Лозанна в наступному раунді зустрінеться з італійським Трентіно.
Варто зазначити, 2016 року кажани припинили свою участь в ЄКВ теж на стадії 1/32 фіналу. Торік - на стадії 1/16. Обидва рази непрохідним суперником стала сербська Войводина.
Кубок Європейської конфедерації волейболу
1/32 фіналу
Лозанна (Швейцарія) - Барком-Кажани 3: 0 (25:18, 25:22, 25:17)
Нагадаємо, українка Музичук пробилася до півфіналу Чемпіонату світу з шахів.
Натомість українець став чемпіоном світу з греко-римської боротьби.
Джерело - Чемпіон.