Волейбольний клуб Барком-кажани залишив розіграш Кубка ЄКВ

Чемпіон України програв в Швейцарії Лозанні і вилетів з Кубка Європейської конфедерації волейболу.

У першому матчі Барком-Кажани виграли з рахунком 3:2.

Львів'яни залишили Кубок ЄКВ на стадії 1/32 фіналу. Лозанна в наступному раунді зустрінеться з італійським Трентіно.

Варто зазначити, 2016 року кажани припинили свою участь в ЄКВ теж на стадії 1/32 фіналу. Торік - на стадії 1/16. Обидва рази непрохідним суперником стала сербська Войводина.

Кубок Європейської конфедерації волейболу

1/32 фіналу

Лозанна (Швейцарія) - Барком-Кажани 3: 0 (25:18, 25:22, 25:17)

Нагадаємо, українка Музичук пробилася до півфіналу Чемпіонату світу з шахів.

Натомість українець став чемпіоном світу з греко-римської боротьби.

Джерело - Чемпіон.