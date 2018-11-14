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Марія Музичук гарантувала собі участь у претендентському турнірі

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Марія Музичук гарантувала собі участь у претендентському турнірі

Завдяки виходу до півфіналу ЧС, Марія Музичук забезпечила собі місце у претендентському турнірі за світову шахову корону. 

Про це повідомляє Трибуна. 

Марія Музичук сьогодні здобула перемогу над казахстанкою Жансає Абдумалік в 1/4 фіналу ЧС з шахів та вийшла в півфінал.

Вихід до 1/2 фіналу автоматично дозволяє шахістці брати участь в майбутньому турнірі претендентів. 

Турніри претендентів - етап циклу змагань на першість світу з шахів, де визначається суперник чинного чемпіона світу.

Нагадаємо, Марія Музичук перемогла Жансає Абдумалік на тай-брейку

Раніше, Анна Музичук поступилася росіянці Олександрі Костенюк та не змогла пробитися до півфіналу ЧС

 

 

Джерело - Трибуна.

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