Марія Музичук гарантувала собі участь у претендентському турнірі

Завдяки виходу до півфіналу ЧС, Марія Музичук забезпечила собі місце у претендентському турнірі за світову шахову корону.

Про це повідомляє Трибуна.

Марія Музичук сьогодні здобула перемогу над казахстанкою Жансає Абдумалік в 1/4 фіналу ЧС з шахів та вийшла в півфінал.

Вихід до 1/2 фіналу автоматично дозволяє шахістці брати участь в майбутньому турнірі претендентів.

Турніри претендентів - етап циклу змагань на першість світу з шахів, де визначається суперник чинного чемпіона світу.

Нагадаємо, Марія Музичук перемогла Жансає Абдумалік на тай-брейку.

Раніше, Анна Музичук поступилася росіянці Олександрі Костенюк та не змогла пробитися до півфіналу ЧС.

Джерело - Трибуна.