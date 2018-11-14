Марія Музичук гарантувала собі участь у претендентському турнірі

Завдяки виходу до півфіналу ЧС, Марія Музичук забезпечила собі місце у претендентському турнірі за світову шахову корону.
Про це повідомляє Трибуна.
Марія Музичук сьогодні здобула перемогу над казахстанкою Жансає Абдумалік в 1/4 фіналу ЧС з шахів та вийшла в півфінал.
Вихід до 1/2 фіналу автоматично дозволяє шахістці брати участь в майбутньому турнірі претендентів.
Турніри претендентів - етап циклу змагань на першість світу з шахів, де визначається суперник чинного чемпіона світу.
Нагадаємо, Марія Музичук перемогла Жансає Абдумалік на тай-брейку.
Раніше, Анна Музичук поступилася росіянці Олександрі Костенюк та не змогла пробитися до півфіналу ЧС.
Джерело - Трибуна.