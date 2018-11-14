Марія Музичук програла першу чвертьфінальну партію, Анна не змогла здолати росіянку

Українські шахістки Анна та Марія Музичук зіграли тай-брейк чвертьфінальних поєдинків на Чемпіонаті світу із шахів.
Анна протистояла росіянці Олександрі Костенюк, а Марія - представниці Казахстану Жансаї Абдумалік.
У першому матчі змогла перемогти лише Марія, а от Анна програла своїй суперниці.
Жіночий чемпіонат світу
1/4 фіналу
Ханти-Мансійськ, Росія
Тай-брейк
Жансає Абдумалік (Казахстан) – Марія Музичук (Україна) – 0:1
Рахунок матчу – 1:2
Олександра Костенюк (Росія) – Анна Музичук (Україна) – 1:0
Рахунок матчу – 2:1.
Нагадаємо, Анна Музичук третя в світовому рейтингу, а Марія — шоста
Джерело - Чемпіон.