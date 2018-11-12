Збірна України завоювала 11 нагород на чемпіонаті світу

У столиці Румунії закінчилася світова першість із самбо, де українська збірна виборола 11 нагород.

Про це повідомили у прес-службі Міністнрстві молоді та спорту.

Чемпіонами світу в бойовому самбо стали Владислав Руднєв (вагова категорія 74 кг) та Анатолій Волошинов (100 кг).

Олександр Воропаєв (57 кг), Анастасія Шевченко (60 кг), Андрій Кучеренко (62 кг) і Олена Сайко (64 кг) піднялися на другу сходинку пєдесталу.

Бронзові нагороди чемпіонату світу до скарбнички нашої збірної додали Наталія Смаль (72 кг), Галина Ковальська (80 кг) Размік Тоноян (понад 100 кг), Анастасія Сапсай (понад 80 кг) та Дмитро Євдошенко (62 кг).

Відзначимо, що за підсумками першості з бойового самбо українці посіли у Бухаресті друге загальнокомандне місце.

Джерело - dsmsu.gov.ua.