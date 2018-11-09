Музичук на Чемпіонаті світу в Росії здобула дві перемоги

Українська шахістка Анна Музичук виграла всі чотири партії на чемпіонаті світу з шахів, що відбувається в російському Ханти-Мансійську. Дівчина двічі перемогла в першому колі вірменку Ліліт Мкртчян, потім вона також в двох партіях розправилася з росіянкою Анастасією Боднарук.

А ось сестрі Анни Марії Музичук довелося відіграватися в поєдинку з Катериною Аталик із Туреччини. Першу партію українка програла білими фігурами, проте потім їй вдалося виграти у своєї суперниці чорними. На тай-брейку удача була на боці Марії — 1,5:0,5.

Анна Ушеніна поступилася в 1/16 фіналу росіянці Валентині Гуніній — 0,5:1,5.

У п'ятницю, 9 листопада, почалися ігри 3-го кола. Анна Музичук зіграє з Антоанетою Стефановою з Болгарії, а Марія Музичук — з представницею Ірану Мобін Алінасаб.

Нагадаємо, Анна Музичук піднялася на третю сходинку у світовому рейтингу.

Джерело - Xsport.