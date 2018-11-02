Назвали найкращу українську спортсменку місяця

Національний олімпійський комітет України визнав чемпіонку світу з жіночої боротьби Аллу Черкасову найкращою спортсменкою жовтня в Україні.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Високого визнання НОК 29-річна борчиня удостоєна завдяки блискучому виступу на чемпіонаті світу, що відбувся в Будапешті.

🤼‍♀️🥇👍🇺🇦Алла Черкасова – найкраща спортсменка жовтня в Україні!



НОК України визнав чемпіонку світу з жіночої боротьби Аллу Черкасову найкращою спортсменкою жовтня в Україні. Її наставника Олексія Мельника названо найкращим тренером другого осіннього місяця. pic.twitter.com/YYAbZh8fcQ — НОК України (@OlympicUA) 2 листопада 2018 р.

У ваговій категорії до 68 кг Алла здобула медаль найвищого ґатунку, ставши найсильнішою борчинею Планети.

Успішно подолавши шлях до вирішальної сутички, українка поступалась у фіналі молодій француженці Кумба Ларрок, однак проявила справжній чемпіонський характер і вирвала яскраву перемогу.

Нагадаємо, на ЧС у фінальній сутичці Жан Беленюк програв Башару з рахунком 1:2.

Джерело - НОК.