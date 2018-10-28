Беленюк вибачився за срібло чемпіонату світу. ФОТО

Українець Жан Беленюк попросив вибачення за поразку у фіналі чемпіонату світу.

Беленюк не зміг здобути золото чемпіонату світу, поступившись у фіналі Метехану Башару з Туреччини. Після поразки Беленюк вибачився перед вболівальниками у Instagram.

"Хочу попросити вибачення у всіх людей, чиї надії не виправдав! Дякую за підтримку!", - написав Беленюк.

Нагадаємо, у фінальній сутичці Беленюк програв Башару з рахунком 1:2.

Раніше, у півфіналі чемпіонату світу Беленюк впевнено переміг азербайджанця Іслама Аббасова.

Джерело - Instagram Жана Беленюка.