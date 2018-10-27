Ткач: Бронза чемпіонату світу це крок до олімпійської мрії. ВІДЕО

Українка Юлія Ткач поділилася враженнями від виступу на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє Xsport.ua.

"Я дуже рада цій медалі. Це у мене вже четверта медаль чемпіонатів світу. Вона бронзова, на жаль. Дуже хотілося золото, але я рада й бронзі. Було дуже хвилююче виходити та вкотре доводити, що ти найсильніша", - сказала Ткач.

За її словами чемпіонат світу, це лише крок до головної мети - Олімпійських ігор.

"Виступ на чемпіонаті світу - це маленькі кроки до великої мети. Ми працюємо на Олімпійські ігри. Моя мрія і моя мета - це олімпійська медаль", - зізналася українка, як здобула бронзу в категорії до 62 кг.

Нагадаємо, Жан Беленюк вийшов до фіналу чемпіонату світу.

Раніше, бронзову нагороду чемпіонату світу Україні приніс Ленур Теміров.

Джерело - Xsport.ua.