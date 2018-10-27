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Ткач: Бронза чемпіонату світу це крок до олімпійської мрії. ВІДЕО

Сьогодні 11:42 177 0
Ткач: Бронза чемпіонату світу це крок до олімпійської мрії. ВІДЕО

Українка Юлія Ткач поділилася враженнями від виступу на чемпіонаті світу. 

Про це повідомляє Xsport.ua. 

"Я дуже рада цій медалі. Це у мене вже четверта медаль чемпіонатів світу. Вона бронзова, на жаль. Дуже хотілося золото, але я рада й бронзі. Було дуже хвилююче виходити та вкотре доводити, що ти найсильніша", - сказала Ткач. 

За її словами чемпіонат світу, це лише крок до головної мети - Олімпійських ігор. 

"Виступ на чемпіонаті світу - це маленькі кроки до великої мети. Ми працюємо на Олімпійські ігри. Моя мрія і моя мета - це олімпійська медаль", - зізналася українка, як здобула бронзу в категорії до 62 кг. 

Нагадаємо, Жан Беленюк вийшов до фіналу чемпіонату світу.

Раніше, бронзову нагороду чемпіонату світу Україні приніс Ленур Теміров

Джерело - Xsport.ua.

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