Поведінка по-російськи: тренера збірної з боротьби дискваліфікують на три роки

Головний тренер збірної Росії з вільної боротьби Дзамболат Тедеєв отримає три роки дискваліфікації за свої дії під час чемпіонату світу-2018 в Будапешті.

Про це повідомляє Xsport.

Після поразки росіянина Гаджимурада Рашидова в фіналі у вазі до 61 кілограма Тедеєв активно висловлював своє невдоволення суддівством. А після того, як отримав червону картку, і зовсім штовхнув суддю.

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Відео сутички з 9:30.

Нагадаємо, українка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби.

Джерело - Xsport.