Відбір на гандбольне Євро-2020: Україна в непоступливому матчі програла Данії

Збірна України з гандболу в стартовому матчі відбору на Чемпіонат Європи 2020 на виїзді поступилася збірній Данії.

У протистоянні з однією з кращих команд світу українці вели в рахунку 12:10, але не втримали перевагу. Данія виграла з рахунком 30:24.

Найкращим гравцем у її складі визнали воротаря Нікласа Ландіна. У збірної України найкращим став новачок команди розігруючий Олександр Кириленко.

У 2-му турі, 28 жовтня, збірна України в Сумах прийме своє головного конкурента — Чорногорію.

Відбір на Чемпіонат Європи 2020

Груповий етап

Група 8

1 тур

24 жовтня

Данія — Україна 30:24 (12:12)

Чорногорія — Фарерські острови 24:24 (10:15)

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Джерело - Чемпіон.