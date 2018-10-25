Відбір на гандбольне Євро-2020: Україна в непоступливому матчі програла Данії

Збірна України з гандболу в стартовому матчі відбору на Чемпіонат Європи 2020 на виїзді поступилася збірній Данії.
У протистоянні з однією з кращих команд світу українці вели в рахунку 12:10, але не втримали перевагу. Данія виграла з рахунком 30:24.
Найкращим гравцем у її складі визнали воротаря Нікласа Ландіна. У збірної України найкращим став новачок команди розігруючий Олександр Кириленко.
У 2-му турі, 28 жовтня, збірна України в Сумах прийме своє головного конкурента — Чорногорію.
Відбір на Чемпіонат Європи 2020
Груповий етап
Група 8
1 тур
24 жовтня
Данія — Україна 30:24 (12:12)
Чорногорія — Фарерські острови 24:24 (10:15)
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Джерело - Чемпіон.