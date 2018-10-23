Українець програв поєдинок за бронзу на чемпіонаті світу. ВІДЕО

Українець Андрій Квятковський поступився у сутичці за бронзову медаль на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє iSport.ua.

У ваговій категорії до 70 кг українець програв у поєдинку за нагороду кубинцю Франкліну Марену Кастільо.

Кубинський борець відразу захопив ініціативу та набрав 2 очка. Це змусило Квятковського ризикувати і йти вперед, чим і скористався суперник, двічі провівши контрприйом і вигравши 11:1.

Таким чином, на чемпіонаті світу чоловіча збірна України з вільної боротьби залишилася без медалей.

Першу медаль чемпіонату світу збірна України здобуде 24 жовтня, де в фіналі в жіночій боротьбі у ваговій категорії 68 кг вийшла Алла Черкасова.

Джерело - iSport.ua.