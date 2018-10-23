Порошенко анонсував виділення коштів для підготовки олімпійців

Президент України Петро Порошенко заявив, що планують внести зміни в проект бюджету для поліпшення підготовки олімпійських спортсменів в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Держава теж повинна зробити свій внесок і поліпшити умови для підготовки українських олімпійців. Ми зробимо зараз певні зміни в проекті бюджету, який готується до другого читання у Верховній Раді, для того, щоб наші олімпійці їздили не лише за кордон, а могли вдома проводити якісну підготовку світового класу", — сказав Порошенко.