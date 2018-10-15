Білодід поїде на юнацький чемпіонат світу з дзюдо

Наймолодша чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід візьме участь в ще одній світовій першості цього сезону. Молода спортсменка поїде на юнацьку першість U-21.

Турнір відбудеться з 17 до 21 жовтня на Багамських островах в місті Нассау.

Крім Білодід за збірну України виступлять Анастасія Антипіна, Дільшот Халматов і Геворг Манукян.

Поїхати на чемпіонат світу в українських дзюдоїстів вийшло завдяки фінансовій допомозі Міжнародної федерації дзюдо. На змаганнях спортсменів готуватимуть тренери Анна Каштанова і Світлана Кузнєцова.

Нагадаємо, що 17-річна Білодід виграла чемпіонат світу-2018 серед дорослих в Баку. Після тріумфу вона очолила світовий рейтинг у своїй ваговій категорії.

Джерело - Чемпіон.