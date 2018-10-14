Україна здобула 10 медалей чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств

Збірна України виграла 10 нагород чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборство у Іспанії.

Про це повідомляє MMA.org.ua.

На європейській першості у іспанському місті Гвадалахара українські бійці завоювали одну золоту, п'ять срібних та чотири бронзові медалі.

Золото нашій команді принесла Олександра Пиріг. Срібні медалі у Анастасії Світківської, Володимира Баришева, Івана Горлача, Дмитра Ружицького та Дмитра Сокира.

Бронзові нагороди виграли Вадим Польовий, Віталій Якименко, Олексій Бондаренко та Людвік Шолінян.

У загальному командному заліку Україна посіла друге місце.

Нагадаємо, UFC може дискваліфікувати Хабіба Нурмагомедова на півроку.

Раніше, Нурмагомедов назвав умову свого повернення у UFC.

Джерело - mma.org.ua.