Україна здобула 10 медалей чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств

Збірна України виграла 10 нагород чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборство у Іспанії.
Про це повідомляє MMA.org.ua.
На європейській першості у іспанському місті Гвадалахара українські бійці завоювали одну золоту, п'ять срібних та чотири бронзові медалі.
Золото нашій команді принесла Олександра Пиріг. Срібні медалі у Анастасії Світківської, Володимира Баришева, Івана Горлача, Дмитра Ружицького та Дмитра Сокира.
Бронзові нагороди виграли Вадим Польовий, Віталій Якименко, Олексій Бондаренко та Людвік Шолінян.
У загальному командному заліку Україна посіла друге місце.
Нагадаємо, UFC може дискваліфікувати Хабіба Нурмагомедова на півроку.
Раніше, Нурмагомедов назвав умову свого повернення у UFC.
Джерело - mma.org.ua.