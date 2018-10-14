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Ястремська здобула перший титул в кар'єрі

Вчора 12:21 2068 2
Як Ястремська приголомшила весь світ перемогою в Китаї. ВІДЕО
Вчора 13:50 2113
Ястремська — Цян: відео онлайн-трансляція
Вчора 11:40 1564
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Вчора 11:38 1320
Букмекери не вірять у тріумф Ястремської
Вчора 10:03 1089
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Нідерланди принизили Німеччину в Лізі націй
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Збірна України U-21 не зможе вийти на Євро-2019
13.10.2018 18:00 5925
Чехія перемогла Словаччину у матчі суперників збірної України
13.10.2018 17:54 2385
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Слава Україні: 7 років тому Шелестюк став чемпіоном світу. ФОТО
Слава Україні: 7 років тому Шелестюк став чемпіоном світу. ФОТО Андрій Твердохліб
12.10.2018 08:29 655
Нефутбольні історії: як Абідаля зустрічали після боротьби з раком. ВІДЕО
Нефутбольні історії: як Абідаля зустрічали після боротьби з раком. ВІДЕО Максим Буйдин
11.10.2018 16:22 712
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Зваблива чемпіонка: Дар'ї Білодід - 18. ФОТО + ВІДЕО Максим Буйдин
10.10.2018 14:28 5938
Мбаппе забив найшвидший покер в історії Ліги 1. ВІДЕО
Мбаппе забив найшвидший покер в історії Ліги 1. ВІДЕО Максим Буйдин
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Україна здобула 10 медалей чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств

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Україна здобула 10 медалей чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств

Збірна України виграла 10 нагород чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборство у Іспанії. 

Про це повідомляє MMA.org.ua. 

На європейській першості у іспанському місті Гвадалахара українські бійці завоювали одну золоту, п'ять срібних та чотири бронзові медалі.

Золото нашій команді принесла Олександра Пиріг. Срібні медалі у Анастасії Світківської, Володимира Баришева, Івана Горлача, Дмитра Ружицького та Дмитра Сокира. 

Бронзові нагороди виграли Вадим Польовий, Віталій Якименко, Олексій Бондаренко та Людвік Шолінян.

У загальному командному заліку Україна посіла друге місце. 

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Джерело - mma.org.ua.

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