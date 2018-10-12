Федерація вітрильного спорту України закликає дискваліфікувати російську федерацію через Крим

Федерація вітрильного спорту України звернулася до Міжнародної федерації з проханням відсторонити Росію через анексію Кримського півострова.

Українська сторона попросила розглянути це питання на щорічній конференції World Sailing, яка відбудеться в кінці жовтня у Флориді.

Всеросійська федерація вітрильного спорту проводить змагання в Криму, який анексувала Росія в 2014 році. Україна та інші країни визнали анексію незаконною.

На думку української організації, що не усуваючи Росію від міжнародних турнірів, World Sailing фактично визнає анексію півострова, яка суперечить рішенню ООН.

"Відповідно до правил вітрильного спорту, рішенням ради World Sailing, а також Міжнародного олімпійського комітету змагання в Криму можуть проводитися лише Федерацією вітрильного спорту України або афілійованими організаціями", — йдеться в заяві.

Конференція World Sailing відбудеться з 27 жовтня до 4 листопада.

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Джерело - insidethegames.biz.