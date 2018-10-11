Ємельяненко та Соннен провели дуель поглядів. ВІДЕО

Російський боєць Федір Ємельяненко 13 жовтня проведе півфінальний поєдинок Гран-прі Bellator в напівважкій вазі. Суперником Останнього Імператора стане екс-боєць UFC Чейл Соннен.

За два дні до протистояння спортсмени взяли участь в прес-конференції, після закінчення якої провели традиційну дуель поглядів.

Нагадаємо, переможець бою вийде у фінал Гран-прі Bellator, де зустрінеться з найсильнішим пари Бадер - Мітріоне.

Інший росіянин Хабіб Нурмагомедов переміг Мак-Грегора.

Проте росіянина могли залишити без титулу.

Сам Мак-Грегор зажадав реваншу. Але президент UFC назвав шанси на такий перебіг подій.

Джерело - youtube/ММА.