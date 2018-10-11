Українську призерку чемпіонату Європи спіймали на допінгу

Українка Аліна Цвілій, що спеціалізується на спортивній ходьбі, тимчасово відсторонена від участі в змаганнях через порушення антидопінгових правил

Про це повідомляє прес-служба антикорупційного легкоатлетичного органу Athletics Integrity Unit (AIU).

24-річна спортсменка звинувачується у вживанні забороненої речовини триметазидину. Позитивний аналіз вона здала 4 вересня.

Цвілій є срібним призером чемпіонату Європи в Берліні 2018 року.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи у Берліні золоту нагороду на дистанції 50 км здобув українець Мар’ян Закальницький.

Джерело - zaxid.net.