Чорній: Навіть уявити не могла, що стану дворазовою чемпіонкою Олімпіади

Новоспечена володарка двох золотих медалей ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор з фехтування на шпагах Катерина Чорній зізналася, що напередодні старту навіть подумати не могла про дві олімпійські медалі.

Про це сказала сама спортсменка.

"Чесно кажучи, до старту думала лише про індивідуальні змагання, але зараз розумію, мати дві медалі - це дуже приємно! Я неймовірно рада за себе та за команду. Дуже прикольні емоції та відчуття", - сказала Чорній.

Нагадаємо дворазовою чемпіонкою юнацької Олімпіади-2018 стала українська фехтувальниця Катерина Чорній, а черкащанин Іван Тищенко став чемпіоном ЮОІ в індивідуальному турнірі з академічного веслування.

Джерело - НОК.