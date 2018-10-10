Хабіб - президенту UFC: Тобі пощастило, що ти віддав мені пояс

Главі промоушена UFC Дену Вайту пощастило, що він віддав пояс чемпіона Нурмагомедову.

Про це Хабіб написав на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Дагестанець позначив у своєму пості функціонера і написав такий текст: "Тобі пощастило, що ти віддав мені пояс, в іншому випадку я б розбив твою машину. Я знаю те місце, де ти паркуєшся".

Нагадаємо, Нурмагомедов переміг Мак-Грегора.

Проте росіянина могли залишити без титулу.

Сам Мак-Грегор зажадав реваншу. Але президент UFC назвав шанси на такий перебіг подій.

Джерело - Чемпіон.