Хабіб - президенту UFC: Тобі пощастило, що ти віддав мені пояс

Главі промоушена UFC Дену Вайту пощастило, що він віддав пояс чемпіона Нурмагомедову.
Про це Хабіб написав на своїй офіційній сторінці в Instagram.
Дагестанець позначив у своєму пості функціонера і написав такий текст: "Тобі пощастило, що ти віддав мені пояс, в іншому випадку я б розбив твою машину. Я знаю те місце, де ти паркуєшся".
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@danawhite you lucky that you give my belt, or I would smash your car, I know your parking location 😎 #SendmeLocaition
Нагадаємо, Нурмагомедов переміг Мак-Грегора.
Проте росіянина могли залишити без титулу.
Сам Мак-Грегор зажадав реваншу. Але президент UFC назвав шанси на такий перебіг подій.
Джерело - Чемпіон.